В январе в Санкт-Петербурге незначительно сократилась безработица

В Санкт-Петербурге 11 тысяч 925 человек официально признаны безработными. Как сообщили «Фонтанке» в Центре занятости СПб, уровень безработицы (по методике Международной организации труда) на текущий момент составляет 1,6 процента. «По состоянию на конец декабря 2016 года Санкт-Петербург сохранял позиции лидера в стране, демонстрируя самый низкий уровень безработицы», – уточняют в городском Центре занятости.

Сразу после новогодних праздников Центр занятости зафиксировал: численность безработных на 9 января (по сравнению с данными за 30 декабря 2016 года) уменьшилась на 0,5 процента (51 человек). Так, в самом конце минувшего года безработными себя могли назвать 11 тысяч 976 горожан. По данным городского центра, чаще всего работу ищут женщины и молодежь (до 29 лет). На их долю приходится более 65 процентов обращений.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в первом квартале 2017 года работодатели СПб планируют уволить 5 тысяч 905 человек. О высвобождении работников заранее, еще в конце 2016 года, заявили 448 предприятий и организаций города. Только Сбербанк планирует уволить 500 петербуржцев.