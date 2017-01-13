Депутаты ЗакСа могут повысить штрафы за проникновение на крыши

Депутаты ЗакСа в 2017 году рассмотрят вопрос о повышении штрафов за проникновение на крыши. Как сообщил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, с такой инициативой к парламентариям обратились представители МВД. По словам депутата, возможность повышения штрафов рассмотрят на одном из ближайших заседаний комитета.

Отметим также, что комитет по законодательству в 2017 году намерен пересмотреть инициативы депутатов прошлого созыва, которые ранее сняли с учёта. Напомним, значительная часть из них была за авторством Виталия Милонова.