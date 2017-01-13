Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения в трудоспособное население тех, кто сегодня уже уходит на пенсию. В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет», — заявил Кудрин на Гайдаровском форуме.

Он напомнил, что данные Росстата свидетельствуют о том, что Россия перешла к тренду непрерывного снижения численности населения в трудоспособном возрасте.

Кудрин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста возможно только при сохранении цели на достойные пенсии.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что решения о повышении пенсионного возраста в стране в 2017 году не будет.