Еще
11:55 13.01.2017
Пришлите свою новость!
11:48
Минфин намерен предложить повышенные пенсии для нуждающихся
11:44
В Крыму 14 января на боевое дежурство заступит полк С-400 «Триумф»
11:39
Главу МО "Колпино" госпитализировали в больницу им. Гааза
11:29
Прогулочным судам разрешат на час больше плавать по Неве
11:27
Смертность на дорогах Финляндии сократилась за год на 10 процентов
11:25
В январе в Санкт-Петербурге незначительно сократилась безработица
11:22
Маршрутка и трамвай столкнулись на Науки: ранены двое
11:20
Депутаты ЗакСа могут повысить штрафы за проникновение на крыши
11:11
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России
11:10
Портал госуслуг с февраля перестанет требовать цифровую подпись
10:58
В "Аллегро" нашли наркотики, спрятанные в колготках
10:49
Союз музейных работников Петербурга раскритиковал передачу Исаакия РПЦ
10:45
Врачей Мариинской больницы обвинили в неторопливости при оказании помощи раненому пациенту
10:43
СК возбудил дело после смерти жителя Камчатки из-за опоздавшей «скорой»
10:37
15-летний петербуржец ранил себя из пневматики
10:30
Госдума создает экспертную комиссию по анализу доклада Макларена по допингу
10:24
«Квадрат»: Власти Ленобласти отказываются выдать разрешение на ввод ЖК «Олимп» во Всеволожске
10:19
Петицию против передачи Исаакия Церкви подписали более 156 тысяч человек
10:13
На Крестовском у бизнесмена угнали «Мерседес» за 5 миллионов
10:09
Юный астраханец гулял по Петербургу с наркотиками
10:03
По Невскому району ездила «Лада», начинённая наркотиками
09:57
Роскомнадзор: Публикация персональных данных обманутых дольщиков - законна
09:49
При пожаре на Будапештской погиб мужчина
09:46
Протестующие жители Ивангорода пришли к "смертельному" пешеходному переходу
09:41
У таможенного инспектора в Петербурге отобрали документы и травматический пистолет
09:33
В Петербурге сотрудник мойки взял чужой BMW и не вернул, разбив в ДТП
09:25
Количество авиарейсов между Петербургом и Хельсинки с апреля возрастет
09:17
В Петербурге поймали мужчину с четырьмя килограммами наркотика
09:09
Дефектную теплосеть на Исполкомской починили
09:01
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
08:53
Четыре новых комплекта С-400 "Триумф" ждут в ЗВО
08:45
Два школьника оказались в больнице после драки подростков на Гражданском
08:37
Цена нефти Brent превысила отметку в 56 долларов
08:29
Сирия предупредила Израиль о последствиях обстрела своей территории
08:21
Уничтоженных в Чечне боевиков нашли через WhatsApp
08:13
На Руставели скорая попала в ДТП
08:05
Доктора Лизу опознали и похоронят 16 января
01:12
Петербуржцам расскажут про «морозостойких комаров» и другую арктическую живность
00:55
Обама вручил Байдену высшую награду США - за крепкую мужскую дружбу
00:43
ВКС РФ и ВВС Турции договорились по авиаударам в Сирии
00:36
Шторм обесточил 85 тысяч домов на западе Франции
00:30
Биржи США закрылись в минусе
00:17
В каком месяце 2016 года петербуржцы реже умирали и чаще рожали
00:10
Власти Венгрии намерены закрыть все неправительственные организации Сороса
00:05
Вейпинг признали заразным в США
12/01
Собака Обамы набросилась на гостью Белого дома
12/01
Байден: Обама не понял смысла «компромата» на Трампа
12/01
В Дамаске взорвался террорист-смертник, погибли шесть прохожих
12/01
Сорос поставил не на Трампа. И проиграл миллиард долларов США
12/01
Музей «Россия — моя история» у СКК готов построить подрядчик стадиона
12/01
Посол Испании в Великобритании ушел в отставку со скандалом
12/01
Байден напоследок слетает на Украину
12/01
Голодец открестилась от прогрессивной шкалы НДФЛ
12/01
В Петербурге пересчитают чердаки и подвалы
12/01
Марин Ле Пен прилетела в США
12/01
Швейцарцы сделали часы из сыра за миллион франков
12/01
Генконсульство РФ открыто в Хургаде
12/01
Помпео: Информация о контактах Трампа с Россией голословна
12/01
Реконструкцию кинотеатра "Максим" продлили еще на два года
12/01
Россия смягчает визовый режим для граждан Австрии
12/01
Директор Ленводхоза уволился после гибели сотрудника
12/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 12 января
12/01
«ДП»: Немецкая Schwenk продала петербургскую компанию «Индустри Петробетон»
12/01
Снеговик на железной дороге в Германии нанес поезду ущерб в 5 тысяч евро
12/01
СК проверяет информацию о высаженной из автобуса на мороз девочке под Воронежем
12/01
В Финляндии несовершеннолетняя напала с ножом на соцработника
12/01
Член МОК: Россию могут лишить чемпионата мира по футболу — 2018
12/01
Кандидат на пост главы Пентагона: Путин пытается разрушить НАТО
12/01
В Томске полицейские задержали мужчину за кражу одного бульонного кубика
12/01
Венчурные инвестиции в стартапы Кремниевой долины упали в 2016 году на 28%
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
13.01.2017 11:11

Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России

Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения в трудоспособное население тех, кто сегодня уже уходит на пенсию. В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет», — заявил Кудрин на Гайдаровском форуме.

Он напомнил, что данные Росстата свидетельствуют о том, что Россия перешла к тренду непрерывного снижения численности населения в трудоспособном возрасте.

Кудрин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста возможно только при сохранении цели на достойные пенсии.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что решения о повышении пенсионного возраста в стране в 2017 году не будет.

Источник: "Газета.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минфин намерен предложить повышенные пенсии для нуждающихся
В Крыму 14 января на боевое дежурство заступит полк С-400 «Триумф»
Главу МО "Колпино" госпитализировали в больницу им. Гааза
Депутаты ЗакСа могут повысить штрафы за проникновение на крыши
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России
Марин Ле Пен прилетела в США
Кандидат на пост главы Пентагона: Путин пытается разрушить НАТО
Тарья Халонен привезла Медведеву фото подаренной им кошки
Навальному объяснили, для чего стоит забор возле дачи «генерала ФСБ» на границе России и Финляндии
Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности
Залечь на дно от Путина
Леонид Радзиховский: Путин не переиграл. Он пересидел
Валерий Соловей: Кризис проявится в 2017-м
Соколов: «Международный терроризм – излюбленная строчка в меню всех тиранов»
Невыносимая жестокость Обамы
Зигзаги удачи генерала Романова
Спикер тайно стал секретарем
Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина
Возвращение строптивой на Мойку
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Чиновник-онлайн: Как российские госслужащие "отжигают" в соцсетях

Координатор НОСТРОЙ по СЗФО Георгий Богачев, фото: Сергей Вдовин / ДП

Что будет со строительством и рынком недвижимости в 2017-м году?

скриншот страницы Instagram.com

Кокорина осудили за наркобарона

Канал YouTube/Meduza

Как Трамп обвинил CNN во лжи

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день

Летний дворец Петра I после реставрации стал белым

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.