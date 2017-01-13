Портал госуслуг с февраля перестанет требовать цифровую подпись

С февраля нынешнего года портал госуслуг не будет требовать электронную цифровую подпись (ЭЦП) для оказания 266 услуг, передает RT со ссылкой на члена рабочей группы при президенте России по развитию интернета Илью Массуха.

«Ряд госуслуг на портале сейчас предоставляется с требованием ЭЦП. Для этого нужны деньги, что представляет финансовое препятствие для граждан, которые пользуются сервисом», — отметил он.

По словам Массуха, после снятия этого требования люди будут получать эти госуслуги при обычной авторизации на сайте.

Отмечается, что среди 266 услуг, на которые перестанет требоваться ЭЦП, присутствуют справки об отсутствии судимости, подача декларации по форме 3-НДФЛ, получение сертификата на материнский капитал, заявления на выплату пособий по беременности или уходу за детьми, на расторжение брака, для регистрации патентов на интеллектуальную собственность и др.