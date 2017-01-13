Союз музейных работников Петербурга раскритиковал передачу Исаакия РПЦ

Союз музейных работников Петербурга и Ленобласти раскритиковал передачу Исаакиевского собора церкви. В сообществе полагают, что большинство сотрудников Исаакия уволятся из-за изменения статуса музея.

Заявление появилось на сайте Союза музеев России 13 января. "Это (Исаакиевский собор. – Прим. ред.) уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счёт своих доходов", – подчеркнули в петербургском Союзе музейных работников. "Только за 2016 год в музейном комплексе побывало четыре миллиона человек. Для сравнения: количество прихожан на почти ежедневных богослужениях не превышает 30 человек за каждую из 640 проведенных за год служб. При этом лишь 1% из них – верующие", – говорится в заявлении.

В Союзе не видят объективных причин для передачи памятника и называют переход Исаакия под контроль церкви уничтожением музея. Также там полагают, что ситуация с собором может привести к массовым увольнениям, потому что не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации.

Тем не менее музейщики не оставляют надежды на то, что администрация Петербурга и Русская православная церковь "найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик".

Напомним, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января заявил, что передача Исаакиевского собора РПЦ – это уже "решенный вопрос". Решение принято на основании обращения патриарха Кирилла.

Городское правительство намерено отдать памятник в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. При этом собственником храма останется Петербург, заявил вице-губернатор Михаил Мокрецов 12 января. В соборе останутся музейные атрибуты и ценности, которые потребуют специальной охраны. С РПЦ будет заключён договор, в случае его неисполнения документ о передаче в пользование будет расторгнут.