Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей

По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей.

«Прошедший год был рекордным для Северо-Западного банка по количеству и объемам кредитов, предоставленных нашим клиентам на улучшение жилищных условий. В целом по Северо-Западному банку ипотечный портфель вырос на 20%, почти две трети его приходится на Санкт-Петербург», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

По итогам 2016 года Северо-Западный банк выдал более 40 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 74,5 млрд. рублей. Это на 13% выше, чем в прошлом году.

Доля просроченной задолженности в портфеле ипотеки минимальна, она сократилась до 0,75%.

Половина новоселов, приобретающих недвижимость с помощью кредитных средств Сбербанка, выбрали жилье в новостройках. 50% ипотечных кредитов было выдано через партнеров банка – застройщиков и агентства недвижимости

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