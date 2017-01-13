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13.01.2017 10:37

Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей

Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»

По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей.

«Прошедший год был рекордным для Северо-Западного банка по количеству и объемам кредитов, предоставленных нашим клиентам на улучшение жилищных условий. В целом по Северо-Западному банку ипотечный портфель вырос на 20%, почти две трети его приходится на Санкт-Петербург», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

По итогам 2016 года Северо-Западный банк выдал более 40 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 74,5 млрд. рублей. Это на 13% выше, чем в прошлом году.

Доля просроченной задолженности в портфеле ипотеки минимальна, она сократилась до 0,75%.

Половина новоселов, приобретающих недвижимость с помощью кредитных средств Сбербанка, выбрали жилье в новостройках. 50% ипотечных кредитов было  выдано через партнеров банка – застройщиков и агентства недвижимости

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей
По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.01.2017 15:58
Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
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