СК возбудил дело после смерти жителя Камчатки из-за опоздавшей «скорой»

Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю города Петропавловска-Камчатского, скончавшемуся до приезда бригады медиков. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время следователи проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

При этом СК уже удалось установить личности находившихся в легковом автомобиле лиц, препятствующих проезду машины скорой медицинской помощи, которые в ближайшее время будут допрошены следователями.

Накануне следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому автохулиганы не пустили автомобиль скорой помощи, перегородив дорогу.