15-летний петербуржец ранил себя из пневматики

В Невском районе Петербурга подросток ранил себя из пневматики. Полиция устанавливает, как оружие оказалось в руках 15-летнего мальчика.

Как стало известно «Фонтанке», 15-летнего петербуржца привезли в детскую городскую больницу №5 около девяти вечера 12 января. У парня было огнестрельное ранение в руку. По предварительной информации, рану подросток получил во время игры с пневматическим пистолетом у дома №20 по Искровскому проспекту.

О пациенте врачи сообщили в полицию Невского района. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства получения подростком ранения.