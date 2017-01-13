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13.01.2017 10:30

Госдума создает экспертную комиссию по анализу доклада Макларена по допингу

Комитет Госдумы по спорту создаёт экспертную комиссию по анализу документов главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, после первого доклада которого от Олимпиады в Рио-де-Жанейро были отстранены ряд российских спортсменов, завил глава комитета Михаил Дегтярев.

«Атаки на российский спорт продолжаются, основаны они все на докладе Макларена, и то, что этот доклад до конца не изучен мировой общественностью, документы, которые этот господин разместил в интернете, а их более тысячи, говорит о том, что их нужно хорошенько изучить. Поэтому комитет по спорту создаёт независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещённых Ричардом Маклареном», — сказал Дегтярёв журналистам.

Он отметил, что «даже поверхностный анализ позволяет говорить о том, что эта преступная группа работала в интересах, в том числе иностранцев, из российских «чистых» спортсменов делала «грязных» в интересах иностранцев».

Дегтярев сообщил, что где-то через месяц комитет Госдумы по спорту будет готов опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов, размещённых Маклареном в интернете.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга. Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от участия в летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил россиянам участвовать в Паралимпиаде-2016.

 

 

Источник: РИА Новости


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