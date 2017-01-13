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13.01.2017 10:19

Петицию против передачи Исаакия Церкви подписали более 156 тысяч человек

Более 156 тысяч человек на десять утра 13 января подписали петицию против передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви.

Напомним, соответствующее решение было принято Смольным после того, как в декабре 2016 года к губернатору Георгию Полтавченко обратился патриарх Кирилл. Как сообщили в Смольном, процесс передачи храма из ведения музея займет 25 месяцев. Собор будет передан в пользование Церкви (а не в собственность) на 49 лет.

 

 


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