На Крестовском у бизнесмена угнали «Мерседес» за 5 миллионов

Мерседес за пять миллионов угнали с парковки у ресторана «На речке» в Петроградском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 12 января в правоохранительные органы с просьбой помочь в поисках угнанного автомобиля обратился бизнесмен из Германии.

Мужчина не обнаружил свой «Мерседес-Бенц» S 500, который был припаркован у ресторана в доме №8 по Ольгиной улице. По предварительной информации, иномарка исчезла в период с 16 до 17 часов. Стоимость похищенного автомобиля составляет около пяти миллионов рублей.

Проводится проверка.