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13.01.2017 10:09

Юный астраханец гулял по Петербургу с наркотиками

В Петербурге задержали жителя Астрахани, который гулял по городу с наркотиками.

19-летнего молодого человека задержали 12 января около полуночи у дома № 4, корпус 2, по улице Трефолева, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. При себе у юноши были 110 граммов вещества, оказавшегося синтетическим наркотиком.

Визит гостя в Северную столицу закончился возбуждением уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ на двое суток.

 


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