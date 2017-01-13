Юный астраханец гулял по Петербургу с наркотиками

В Петербурге задержали жителя Астрахани, который гулял по городу с наркотиками.

19-летнего молодого человека задержали 12 января около полуночи у дома № 4, корпус 2, по улице Трефолева, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. При себе у юноши были 110 граммов вещества, оказавшегося синтетическим наркотиком.

Визит гостя в Северную столицу закончился возбуждением уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ на двое суток.