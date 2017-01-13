По Невскому району ездила «Лада», начинённая наркотиками
В Петербурге задержали водителя «Лады» с крупной партией наркотика. Подробности сообщает пресс-служба петербургского полицейского главка.
49-летний владелец «ВАЗ-21150» был задержан вечером 10 января сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Машину остановили у дома №51 по проспекту Обуховской Обороны. В ходе досмотра автомобиля в нем нашли около 100 граммов наркотической опиоидной смеси.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.