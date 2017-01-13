Роскомнадзор: Публикация персональных данных обманутых дольщиков - законна

Общедоступная публикация на сайтах госорганов персональных данных граждан, включенных в реестры обманутых дольщиков, включая их имена, домашние адреса, реквизиты паспортов и мобильные телефоны – законна. Об этом сообщил Роскомнадзор в ответе на запрос "Фонтанки" .

Редакция обратилась с запросом после того, как обнаружила, что на сайте администрации Петербурга gov.spb.ru были доступны персональные данные 1627 петербуржцев, включенных в "Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены". Подобные реестры с персональными данными были выявлены "Фонтанкой" и на сайтах органов власти ряда других субъектов РФ.

Как указывает в своем ответе Роскомнадзор, в соответствии с ч. 4 ст. 23 закона № 214 "Об участии в долевом строительстве…" был принят приказ Минрегиона от 20 сентября 2013 г. № 403. Этот нормативный акт предусматривает размещение на сайтах региональных органов власти данных внесенных в реестр граждан (их фамилий, имен, отчеств, адресов, паспортных данных, контактной информации).

"Действия по размещению в сети Интернет реестра, содержащего персональные данные граждан, на официальных сайтах уполномоченных органов подпадают под основание, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации", – заключает начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Юрий Контемиров.

Заметим, что опрошенные "Фонтанкой" юристы выразили серьезные сомнения в законности и целесообразности подобной "открытости", а включенные в реестр обманутые дольщики, чьи персональные данные оказались в открытом доступе, выразили возмущение.

Комитет по строительству Петербурга удалил реестр с персональными данными граждан после запроса "Фонтанки".