У таможенного инспектора в Петербурге отобрали документы и травматический пистолет

В Красносельском районе Петербурга жертвой грабителей стал таможенный инспектор. Двое неизвестных отобрали у него сумку с документами, планшетом и травматическим пистолетом.

Как стало известно «Фонтанке», нападение произошло 12 января у дома 2 по улице Котина. Наличие травматического оружия не спасло должностное лицо от грабителей. В районе половины девятого утра на него напали двое мужчин, которые силой вырвали из рук 52-летнего сотрудника таможни сумку с удостоверением, планшетом и травматическим пистолетом.

Потерпевший сразу обратился в правоохранительные органы.

Проводится проверка. Стоимость похищенного устанавливается.