В Петербурге поймали мужчину с четырьмя килограммами наркотика

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, который переносил в спортивной сумке несколько килограммов сильнодействующего наркотика.

Как стало известно «Фонтанке», 11 января в половине седьмого вечера у дома №13 на улице Хошимина был задержан 42-летний мужчина. При себе у него была спортивная сумка с шестью пластиковыми бутылками, в которых хранилось вещество, оказавшееся сильнодействующим наркотиком. Общий вес бутылок с содержимым составил более четырех килограммов.

Возбуждено уголовное дело.