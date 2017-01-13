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13.01.2017 09:09

Дефектную теплосеть на Исполкомской улице починили

Энергетики починили дефектную трубу на Исполкомской улице, давшую течь 12 января. Об этом сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«13 января 2017 года с опережением нормативного срока специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» завершили ремонт дефекта по адресу: Невский проспект, д. 170 (Исполкомская ул., д. 5)», – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что жители получают горячую воду и отопление в полном объеме.

Напомним, в четыре часа дня 12 января на Исполкомской улице прорвало трубу диаметром 250 мм. В результате в десяти жилых домах остыли батареи. На месте происшествия провалился асфальт.

 

 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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