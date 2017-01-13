В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

В Петербурге задержали предполагаемого насильника, надругавшегося над школьницей в Красногвардейском районе.

Напомним, что 12 января в полицию обратилась 45-летняя гражданка Украины, которая сообщила, что 5 декабря прошлого года неизвестный мужчина в квартире одного из домов в районе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Как стало известно «Фонтанке», по подозрению в преступлении задержан 33-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело.