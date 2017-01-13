Четыре новых комплекта С-400 "Триумф" ждут в ЗВО

Четыре комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» поступят в 2017 году в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа. Об этом «Фонтанке» сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

«В ближайшее время военнослужащие приступят к плановому обучению эксплуатации и применению новой техники. Комплексы войдут в состав системы противовоздушной обороны Северо-Запада России», – отметил Мугинов.

По его словам, сейчас на территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут четыре зенитных ракетных полка, укомплектованных новейшими ЗРС С-400 «Триумф».