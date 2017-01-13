Четыре новых комплекта С-400 "Триумф" ждут в ЗВО
Четыре комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» поступят в 2017 году в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа. Об этом «Фонтанке» сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
«В ближайшее время военнослужащие приступят к плановому обучению эксплуатации и применению новой техники. Комплексы войдут в состав системы противовоздушной обороны Северо-Запада России», – отметил Мугинов.
По его словам, сейчас на территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут четыре зенитных ракетных полка, укомплектованных новейшими ЗРС С-400 «Триумф».
Справка:
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» — система большой и средней дальности нового поколения. Предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолётов-разведчиков, самолётов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолётов радиолокационного дозора и др.
Каждый комплекс способен на расстоянии до 400 километров вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.