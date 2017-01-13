Сирия предупредила Израиль о последствиях обстрела своей территории

Командование сирийской армии предупредило Израиль о последствиях ракетного обстрела военного аэропорта под Дамаском.

Сирийские военные заявили, что Израиль выпустил несколько ракет, которые упали рядом с военно-воздушной базой в районе Эль-Мезза в восьми километрах западнее Дамаска, вызвав пожар.

По данным сирийской армии, ракеты были выпущены сразу после полуночи 13 января с позиций близ Тивериадского озера на севере Израиля.

В заявлении армии говорится, что израильская атака таким образом оказала поддержку террористическим группировкам, с которыми борется правительство Сирии.