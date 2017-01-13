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13.01.2017 08:21

Уничтоженных в Чечне боевиков нашли через WhatsApp

Выйти на след нейтрализованных 11 января в Чечне боевиков удалось, в том числе, благодаря вскрытию их переписки в мессенджере WhatsApp, где у боевиков была своя группа.

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

11 января глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что четыре боевика были ликвидированы в ходе спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в Чечне. В результате боя от полученных огнестрельных ранений скончались два военнослужащих Росгвардии.

«О планах боевиков совершить вылазку в селении Цоци-Юрт Курчалойского района оперативники узнали не только от их ранее задержанных сообщников, но и из их переписки в WhatsApp, в котором у экстремистов была своя группа. Примечательно, что сразу после начала спецоперации в Цоци-Юрте из этого села абонентам республики стали приходить сообщения с советами удалить беседы, касающиеся религии и других тем, которые правоохранителям могут показаться подозрительными», — пишет издание.

По данным газеты, «останавливая для проверок молодых людей, полицейские досматривали не только багажники автомобилей, но и внимательно изучали содержание чатов в гаджетах».

 

 


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