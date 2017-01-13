Доктора Лизу опознали и похоронят 16 января

Тело Доктора Лизы опознано среди останков жертв авиакатастрофы Ту-154 в Черном море. Похороны главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки состоятся 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает сайт президентского Совета по правам человека (СПЧ).

«Похороны трагически погибшей при крушении самолета Минобороны в Черном море члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы, состоятся в понедельник, 16 января, в Москве на Новодевичьем кладбище», — говорится в сообщении.

Начнется траурное мероприятие в 10 утра.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».