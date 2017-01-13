ВКС РФ и ВВС Турции договорились по авиаударам в Сирии

В Минобороны России состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турецкой республики, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

В ходе консультаций сторонами был подписан меморандум между Министерством обороны Российской Федерации и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой республики о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике.

Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, добавляет МО РФ.