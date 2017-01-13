Биржи США закрылись в минусе
Торги в США завершились умеренным понижением фондовых индексов.
DJIA откатился на 0,32% до 19891 пункта, S&P 500 – на 0,21% до 2270,44 пункта, Nasdaq – на 0,29% до 5547,49 пункта.
Источник: RNS
Торги в США завершились умеренным понижением фондовых индексов.
DJIA откатился на 0,32% до 19891 пункта, S&P 500 – на 0,21% до 2270,44 пункта, Nasdaq – на 0,29% до 5547,49 пункта.
Источник: RNS
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