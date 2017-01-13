Еще
02:08 13.01.2017
Пришлите свою новость!
01:12
Петербуржцам расскажут про «морозостойких комаров» и другую арктическую живность
00:55
Обама вручил Байдену высшую награду США - за крепкую мужскую дружбу
00:43
ВКС РФ и ВВС Турции договорились по авиаударам в Сирии
00:36
Шторм обесточил 85 тысяч домов на западе Франции
00:30
Биржи США закрылись в минусе
00:17
В каком месяце 2016 года петербуржцы реже умирали и чаще рожали
00:10
Власти Венгрии наменены закрыть все неправительственные организации Сороса
00:05
Вейпинг признали заразным в США
12/01
Собака Обамы набросилась на гостью Белого дома
12/01
Байден: Обама не понял смысла «компромата» на Трампа
12/01
В Дамаске взорвался террорист-смертник, погибли шесть прохожих
12/01
Сорос поставил не на Трампа. И проиграл миллиард долларов США
12/01
Музей «Россия — моя история» у СКК готов построить подрядчик стадиона
12/01
Посол Испании в Великобритании ушел в отставку со скандалом
12/01
Байден напоследок слетает на Украину
12/01
Голодец открестилась от прогрессивной шкалы НДФЛ
12/01
В Петербурге пересчитают чердаки и подвалы
12/01
Марин Ле Пен прилетела в США
12/01
Швейцарцы сделали часы из сыра за миллион франков
12/01
Генконсульство РФ открыто в Хургаде
12/01
Помпео: Информация о контактах Трампа с Россией голословна
12/01
Реконструкцию кинотеатра Максим продлили еще на два года
12/01
Россия смягчает визовый режим для граждан Австрии
12/01
Директор Ленводхоза уволился после гибели сотрудника
12/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 12 января
12/01
«ДП»: Немецкая Schwenk продала петербургскую компанию «Индустри Петробетон»
12/01
Снеговик на железной дороге в Германии нанес поезду ущерб в 5 тысяч евро
12/01
СК проверяет информацию о высаженной из автобуса на мороз девочке под Воронежем
12/01
В Финляндии несовершеннолетняя напала с ножом на соцработника
12/01
Член МОК: Россию могут лишить чемпионата мира по футболу — 2018
12/01
Кандидат на пост главы Пентагона: Путин пытается разрушить НАТО
12/01
В Томске полицейские задержали мужчину за кражу одного бульонного кубика
12/01
Венчурные инвестиции в стартапы Кремниевой долины упали в 2016 году на 28%
12/01
Тарья Халонен привезла Медведеву фото подаренной им кошки
12/01
ЦБ не намерен запрещать биткоин
12/01
Навальному объяснили, для чего стоит забор возле дачи «генерала ФСБ» на границе России и Финляндии
12/01
Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке потушили
12/01
Приемное отделение Елизаветинской больницы заработало по-новому
12/01
Финляндия примет перенесенный Кубок мира по биатлону
12/01
Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности
12/01
Петербуржец вернул 215 тысяч своим детям, чтобы не ездить в транспорте
12/01
В Госдуме предлагают пожизненно лишать прав за помехи для машин скорой
12/01
СК проверяет информацию о заблудившихся в лесах под Томском школьниках
12/01
Источник: Минобороны возобновило полеты Ту-154 после катастрофы в Сочи
12/01
«Почта России» назвала точный адрес Ильи Муромца
12/01
ФАС решила не закрывать рынок новостроек
12/01
На Исполкомской из-за прорыва трубы провалился асфальт
12/01
Навальный потребовал взыскать с судьи по делу «Кировлеса» компенсацию в 3,4 млн рублей
12/01
СМИ: Автор «компромата» на Трампа работал с Литвиненко
12/01
В Петербурге пенсионерка отбилась от грабителя после восьми ударов по голове
12/01
Главврача больницы в Уфе уволили из-за ползавшей по лестнице пациентки
12/01
Вика Цыганова сшила для Мелании Трамп душегрейку и отправила ее «Почтой России»
12/01
Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке локализовали
12/01
Опубликован документ о плане передачи Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет
12/01
Комплекс Верховного суда за 28,9 млрд рублей построит УК «Кредо»
12/01
У перегона «Ржевка - пост Ковалёво» нашли тело замёрзшего мужчины
12/01
В Сестрорецке горит здание оружейного завода
12/01
Аэропорт Хельсинки установил рекорд по числу пассажиров
12/01
В Ленинградской области снег и метель
12/01
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
12/01
Всемирный банк заявил об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»
12/01
"Квадрат": В Гамбурге сдали скандальный долгострой - филармонию на крыше склада
12/01
Находящийся под подпиской о невыезде шансонье Новиков уехал в ОАЭ
12/01
Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов
12/01
В Госдуме и Большом театре прокомментировали сравнение «Щелкунчика» с «оккультной постановкой»
12/01
Во Всеволожском отделе приставов проходят обыски по делу 100-летнего ветерана
12/01
Дефицит бюджета в 2016 году составил 3,56% ВВП
12/01
Выходцу из России присудили аналог Нобелевской премии
12/01
Путин назначил нового главу Адыгеи
12/01
Главный синоптик Петербурга: Готовьте сани и "ватрушки"
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
13.01.2017 00:30

Биржи США закрылись в минусе

Торги в США завершились умеренным понижением фондовых индексов.

DJIA откатился на 0,32% до 19891 пункта, S&P 500 – на 0,21% до 2270,44 пункта, Nasdaq – на 0,29% до 5547,49 пункта.

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33

Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты

По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.01.2017 15:58

Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Биржи США закрылись в минусе
ЦБ не намерен запрещать биткоин
Всемирный банк заявил об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»
Дефицит бюджета в 2016 году составил 3,56% ВВП
Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%
Фондовый рынок США закрылся ростом
Мексиканский песо рухнул после выступления Трампа
Всемирный банк констатировал, что экономика РФ адаптировалась к низким ценам на нефть
Мировые цены на нефть снижаются
Запасы наличной валюты у российских банков упали до 4-летнего минимума
Последняя капля Резервного фонда
Долги по налогам, ЖКХ и связи спишут принудительно
Нефть, 2017 год: кризис отменяется?
Будь проще, закон, и банкроты потянутся
Дешёвый оливье стал еще дешевле
Новогодний аврал для бюджета
Доллар: покупать, продавать и сколько продлятся чудо-котировки
«Рублевая» история: семь компаний за монету
Смольный зашьет бюджет облигациями
Цены на машины нажмут на газ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кокорина осудили за наркобарона

Канал YouTube/Meduza

Как Трамп обвинил CNN во лжи

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день

Летний дворец Петра I после реставрации стал белым

Nota Bene: Как телефония 118 лет назад способствовала развитию общества

скриншот с сайта instagram.com

Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.01.2017 15:58
Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
ТРК «Европолис»
30.12.2016 14:24
Новый офис Сбербанка открылся в ТРК «Европолис»
Новый офис Сбербанка открылся сегодня в Санкт-Петербурге в ТРК «Европолис» (Полюстровский проспект, 84А). Ожидается, что ежедневно здесь будут обслуживаться от 400 до 600 клиентов
ПАО «Сбербанк России»
30.12.2016 13:30
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.
ПАО «Сбербанк России»
27.12.2016 11:55
На ЗСД количество операций Сбербанка «Автоплатеж» выросло в 2 раза
После открытия центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Северо-Западном банке Сбербанка стала пользоваться большой популярностью услуга «Автоплатеж» для пополнения лицевого счета транспондера
ПАО «Сбербанк России»
26.12.2016 13:58
Сбербанк продолжает акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
Северо-Западный банк Сбербанка и ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» в период с 1 ноября по 31 января проводят акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Сбербанк
23.12.2016 11:39
Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование на 4,3 млрд рублей
Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 4,3 млрд рублей сроком на 1,5 года
ГК Эталон
23.12.2016 10:49
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»
21 декабря 2016 года Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.