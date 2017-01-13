Власти Венгрии наменены закрыть все неправительственные организации Сороса

Венгрия намерена ликвидировать все неправительственные организации, финансируемые миллиардером Джорджем Соросом, заявил зампред правящей партии "Фидес" Силард Немет. Об этом сообщает Budapest Business Journal.

По словам политика, Будапешт будет "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты" для того, чтобы "выдворить" из Венгрии неправительственные организации, связанные с миллиардером.

"Фальшивые общественные организации империи Сороса получают деньги за то, что служат интересам глобального капитализма и поддерживают главенство принципов политкорректности над интересами национальных правительств", — заявил Немет.

Кроме того, он считает, что приход к власти администрации Дональда Трампа создаст наиболее благоприятные условия, чтобы избавить страну от НКО американского финансиста.

В марте 2017 года венгерское правительство планирует внести в парламент законопроект, который обяжет лидеров неправительственных организаций отчитываться о личных активах.

Власти Венгрии уже не раз выступали с резкой критикой в адрес созданных Соросом фондов "Открытого общества" и их деятельности, особенно в контексте кризиса с беженцами, напоминает РИА Новости.