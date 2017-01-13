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13.01.2017 00:05

Вейпинг признали заразным в США

Американские ученые доказали, что использование какой-либо частью компании молодых людей электронных сигарет провоцирует у остальных желание курить. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nicotine & Tobacco Research, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты оценили реакцию 108 добровольцев на использование электронных сигарет. Каждый из них в среднем выкуривал 8,7 сигареты в день 6-7 раз в неделю. Более 80 процентов из числа добровольцев в последнее время использовали электронные сигареты.

Вводимый в общество участников эксперимента человек курил в течение часа сигареты или использовал ингаляторы для вейпинга. Как отметили ученые, у почти всех добровольцев курение кого-либо из членов группы также провоцировало желание использовать сигарету вне зависимости от ее типа.

Наиболее активным курильщикам специалисты предложили за материальное вознаграждение ограничить использование сигарет. Оказалось, что время воздержания добровольцев от курения не зависело от типа сигарет.

«Они (электронные сигареты — прим. ред.) не похожи на сигареты, так что некоторые люди надеялись избавиться от желания курить, — полагает соавтор работы Андреа Кинг. — Но мы обнаружили, что они стимулируют желание».

Вейпинг предполагает использование электронных сигарет, как правило, в качестве альтернативы табакокурению. Базовым элементом ингалятора выступает испаритель, в который подается специальная жидкость. В ее состав как правило входит никотин, глицерин и другие вещества, с наличием которых нередко и связывается опасность вейпинга.

Источник: Лента.ру


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