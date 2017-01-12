Собака Обамы набросилась на гостью Белого дома

Собака, принадлежащая уходящему президенту США Бараку Обаме, покусала девушку, которая пришла в гости к хозяевам Белого дома, сообщает портал TMZ. ​

По информации источников, 18-летняя гостья хотела погладить и поцеловать собаку по кличке Санни, но животное в ответ на ласки укусила девушку в лицо.

Травма оказалась настолько серьезной, что семейный врач Обамы счел нужным наложить швы на рану.

Отмечается, что у пострадавшей даже после выздоровления останется шрам, передает РИА Новости.

У Обамы две португальские водяные собаки: помимо четырехлетней Санни, в Белом доме живет Бо, приобретенная после победы на выборах в 2008 году.