Байден: Обама не понял смысла «компромата» на Трампа

Вице-президент США Джозеф Байден в интервью Associated Press заявил, что вместе с действующим президентом США Бараком Обамой был проинформирован сотрудниками службы разведки о неподтвержденных данных о возможном наличии у российской стороны компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

«Вообще-то, реакция президента была примерно такой: Какое отношение это имеет к чему бы то ни было?», — сказал Байден.

Он также отметил, что считает само собой разумеющимся то, что новостные агентства решили заняться данной информацией, однако выразил удивление в связи с тем, что ФБР сочли необходимым заняться этим вопросом.