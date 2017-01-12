В Дамаске взорвался террорист-смертник, погибли шесть прохожих

Теракт в районе Кафрсусе в Дамаске был осуществлен террористом смертником, сообщил сотрудник полиции Сирии.

Ранее в полиции города сообщили РИА Новости, что в результате взрыва в районе Кафрсусе погибли шесть человек, среди мирных граждан есть тяжело раненные.

"Сотрудники безопасности обратили внимание на человека на входе в спорткомплекс. Скорее всего, он пытался пройти к безопасному перекрестку с другой стороны от комплекса. Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он побежал. Поняв, что бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс на себе у входа, где были люди", — рассказал корреспонденту сотрудник полиции на месте.

На данный момент место теракта оцеплено сотрудниками полиции. На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи.