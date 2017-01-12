Сорос поставил не на Трампа. И проиграл миллиард долларов США

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос потерял около миллиарда долларов на ставках против рынка во время ралли, возникшего после избрания на пост президента США Дональда Трампа, сообщает The Daily Telegraph.

Сорос занял осторожную позицию перед выборами и окончательно переквалифицировался в «медведя» (то есть, играющего на понижение участника рынка) после оглашения результатов.

Сорос являлся сторонником кандидата от демократов Хиллари Клинтон и пожертвовал ей около 25 миллионов долларов.

Он прославился тем, что в 1992 году сумел заработать около миллиарда долларов на крахе британского фунта стерлингов.