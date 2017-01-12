Музей «Россия — моя история» у СКК готов построить подрядчик стадиона

На конкурс по строительству музея и выставочного пространства «Россия — моя история» заявилась только одна компания — СК «Мир», работавшая на стройке стадиона Крестовского острова. Она готова возвести здание за 1,4 млрд рублей.

Смольнинское АО «Центр выставочных и музейных проектов» признало несостоявшимся тендер на строительство двухэтажного здания на Бассейной улице.

Тем не менее если документы «Мира» признают соответствующими требованиям, с компанией могут заключить контракт. Заявку рассмотрят 13 января.

Новый музей площадью 15 тысяч кв. м планируют возвести к лету 2018 года. В здании разместятся экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе» и «Новое время», подготовленные Патриаршим советом по культуре. А также — экспозиция, посвященная Петербургу, и временные выставки.