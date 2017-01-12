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12/01
Собака Обамы набросилась на гостью Белого дома
12/01
Байден: Обама не понял смысла «компромата» на Трампа
12/01
В Дамаске взорвался террорист-смертник, погибли шесть прохожих
12/01
Сорос поставил не на Трампа. И проиграл миллиард долларов США
12/01
Музей «Россия — моя история» у СКК готов построить подрядчик стадиона
12/01
Посол Испании в Великобритании ушел в отставку со скандалом
12/01
Байден напоследок слетает на Украину
12/01
Голодец открестилась от прогрессивной шкалы НДФЛ
12/01
В Петербурге пересчитают чердаки и подвалы
12/01
Марин Ле Пен прилетела в США
12/01
Швейцарцы сделали часы из сыра за миллион франков
12/01
Генконсульство РФ открыто в Хургаде
12/01
Кандидат в министры обороны США обвинил Путина в попытках развалить НАТО
12/01
Помпео: Информация о контактах Трампа с Россией голословна
12/01
Реконструкцию кинотеатра Максим продлили еще на два года
12/01
Россия смягчает визовый режим для граждан Австрии
12/01
Директор Ленводхоза уволился после гибели сотрудника
12/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 12 января
12/01
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12/01
Снеговик на железной дороге в Германии нанес поезду ущерб в 5 тысяч евро
12/01
СК проверяет информацию о высаженной из автобуса на мороз девочке под Воронежем
12/01
В Финляндии несовершеннолетняя напала с ножом на соцработника
12/01
Член МОК: Россию могут лишить чемпионата мира по футболу — 2018
12/01
Кандидат на пост главы Пентагона: Путин пытается разрушить НАТО
12/01
В Томске полицейские задержали мужчину за кражу одного бульонного кубика
12/01
Венчурные инвестиции в стартапы Кремниевой долины упали в 2016 году на 28%
12/01
Тарья Халонен привезла Медведеву фото подаренной им кошки
12/01
ЦБ не намерен запрещать биткоин
12/01
Навальному объяснили, для чего стоит забор возле дачи «генерала ФСБ» на границе России и Финляндии
12/01
Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке потушили
12/01
Приемное отделение Елизаветинской больницы заработало по-новому
12/01
Финляндия примет перенесенный Кубок мира по биатлону
12/01
Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности
12/01
Петербуржец вернул 215 тысяч своим детям, чтобы не ездить в транспорте
12/01
В Госдуме предлагают пожизненно лишать прав за помехи для машин скорой
12/01
СК проверяет информацию о заблудившихся в лесах под Томском школьниках
12/01
Источник: Минобороны возобновило полеты Ту-154 после катастрофы в Сочи
12/01
«Почта России» назвала точный адрес Ильи Муромца
12/01
ФАС решила не закрывать рынок новостроек
12/01
На Исполкомской из-за прорыва трубы провалился асфальт
12/01
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12.01.2017 23:09

Музей «Россия — моя история» у СКК готов построить подрядчик стадиона

На конкурс по строительству музея и выставочного пространства «Россия — моя история» заявилась только одна компания — СК «Мир», работавшая на стройке стадиона Крестовского острова. Она готова возвести здание за 1,4 млрд рублей.

Смольнинское АО «Центр выставочных и музейных проектов» признало несостоявшимся тендер на строительство двухэтажного здания на Бассейной улице.

Тем не менее если документы «Мира» признают соответствующими требованиям, с компанией могут заключить контракт. Заявку рассмотрят 13 января.

Новый музей площадью 15 тысяч кв. м планируют возвести к лету 2018 года. В здании разместятся экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе» и «Новое время», подготовленные Патриаршим советом по культуре. А также — экспозиция, посвященная Петербургу, и временные выставки.


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ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
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