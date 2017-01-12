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12.01.2017 23:06
5 Комментариев

Верховный суд построят по образцу резиденций

Комплекс Верховного суда на Малой Неве построит компания, приложившая руку к нескольким резиденциям президента. Цена победы - 28,9 млрд рублей.
Верховный суд построят по образцу резиденций
Герасимов и партнеры

Новый Верховный суд напротив стрелки Васильевского острова возведет УК «Кредо», чье имя пока звучало лишь в оппозиционных расследованиях. Конкурировать с фирмой, работающей с Кремлем последний десяток лет, не смогло даже бюро супруги Владимира Когана, экс-главы Госстроя и банкира.

Название компании «Кредо» едва ли на слуху петербуржцев. Она не специализируется на рядовых стройках, сайт — не работает. Даром, что оборот за 2015 год, по официальной отчетности, превысил 9,3 млрд рублей.

И все же фирме Михаила и Аси Борисовых придется стать хотя бы отчасти публичной. По крайней мере, до конца 2019 года. На месте мусорных отвалов, оставшихся от снесенного института «Прикладная химия», она возведет новые здания Верховного суда, судебного департамента и Дворец танцев Бориса Эйфмана. Итого – 150 тысяч «квадратов» новых площадей.

Компанию «Кредо» считают близкой к бывшему заместителю управделами Ивану Малюшину. Еще в 2004-м они вместе работали над восстановлением Валдайского Иверского монастыря. Подрядчиков на объект подбирал Иван Малюшин, и первым из них, проектировщиком, стало ООО «Кредо», упоминается на сайте обители.

Следующие объекты не заставили себя ждать. «Кредо» участвовало в реконструкции зданий Сената и Синода для переезда Конституционного суда, Дома ветеранов сцены на Петровском острове, судьбой которого после вопроса на прямой линии заинтересовался Владимир Путин, интерьеров в Кремле.

Отдельная строка в портфолио фирмы — президентские резиденции. Валдай, К-4 на Крестовском острове, Константиновский дворец.

В 2013-м, по данным «Фонтанки», Ася Борисова вместе с архитектором Ланфранко Чирилло, предпринимателем Геннадием Явником, были замечены в Геленджике. С ними же был и Александр Колпаков, ныне управделами, а тогда — глава управления службы безопасности президента. Рядом с Геленджиком, на мысе Идокопас, находится роскошный туристический комплекс, прозванный СМИ «дачей Путина». Как признавался Чирилло агентству Reuters, он был построен по его проекту.

Есть у «Кредо» и собственные достижения. Компания была застройщиком элитного ЖК Diadema Club House на Крестовском острове. Судя по списку жильцов, проект вполне можно назвать успешным. В 2015-м Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что в комплексе проживают сыновья Владимира Кожина, бывшего управделами президента, и возглавлявшего РЖД Владимира Якунина. А позже квартиру в нем получила бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина. Подарок, оцененный в 100 млн рублей, сделал бизнесмен Геннадий Тимченко. Впрочем, теперь комплексом «Диадема» управляет компания «Алмаз» Никиты и Ивана Ивановича Малюшиных, свидетельствует СПАРК.

Сам Иван Малюшин также не чужд для бизнеса. В пресловутых «панамских документах» журналисты обнаружили офшор Anttrin Services Corp., бенефициаром которого Малюшин был до середины 2013 года. Компания оказывала «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью».

В 2015-м Иван Малюшин вслед за Владимиром Кожиным покинул должность в управлении делами президента. Но семьи давних партнеров дружбу, судя по всему, сохранили. Ася Борисова вместе с Иваном Малюшиным по-прежнему являются учредителями Фонда художника Михаила Шемякина, а Антон Борисов и Иван Малюшин дружат в соцсетях.

В то же время и уверенные позиции господрядчика «Кредо» не потеряло. В конце декабря прошлого года компания получила контракты на 4,1 млрд рублей. Она реконструирует бывшую Большую Сибирскую гостиницу для Федерального казначейства в Москве и здания ФСО на Кавказе.

К слову, банковскую гарантию на миллиард выдал банк «Россия», совладельцем которого является миллиардер Юрий Ковальчук. Отчасти это помогло «Кредо» выиграть. Хотя ближайший конкурент — «ПСБ «Жилстрой» Людмилы Коган предложил более низкую цену и, вдобавок, в штате «Жилстроя» числится больше инженеров и квалифицированных специалистов. Стать победителем «Кредо» помог как раз больший опыт. Он измеряется в стоимости заключенных за последние годы контрактов.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (5)
werius
13 января 2017 г. 00:03
Немного внезапно, но мне кажется, что лцчше всё же построить сей комплекс. Сейчас там отвратительно некрасивы вид.
Циник
12 января 2017 г. 23:39
Распильчик намечается.
mr_maxx
12 января 2017 г. 23:28
Надеюсь, зал заседаний на 60 000 зрителей с раздвижной крышей и выкатной совещательной комнатой в проекте есть? АТО на апартах-то много не напилишь.
Schwarzfahne
12 января 2017 г. 23:23
для дармоедов-кровососов ничо не жалко нашему народу
Udel
12 января 2017 г. 23:15
Куда втиснут 600 квартир в 10-ти этажном исполнении домов. Из них более 200 (квартир) для Верхних судей (не считая Председателя)...
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