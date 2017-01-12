Посол Испании в Великобритании ушел в отставку со скандалом

Посол Испании в Великобритании Федерико Трильо покинул свой пост из-за разразившегося вокруг него скандала, связанного с событиями 2003 года, сообщает телеканал 24 Horas.

Трильо занимал пост министра обороны с 2000 по 2004 годы. 26 мая 2003 года Як-42, летевший из Афганистана в Испанию, разбился при заходе на посадку в 30 километрах от турецкого города Трабзон. Самолет столкнулся со склоном горы на высоте 1,4 тысячи метров. Погибли 75 человек — 62 испанских военнослужащих и 13 членов экипажа (12 украинцев и один белорус).

Неделю назад Госсовет Испании обнародовал доклад, в котором возложил ответственность за крушение самолета на минобороны. Госсовет пришел к выводу, что до крушения "существовали признаки, которые минобороны должно было принять во внимание". В среду министерство обороны Испании впервые взяло на себя ответственность за эту трагедию, соответствующее заявление сделала нынешняя глава ведомства Мария Долорес де Коспедаль.

Сегодня 13 высокопоставленных дипломатов в отставке обратились с письмом к министру иностранных дел Испании Альфонсо Дастису с просьбой немедленно отправить Трильо в отставку.

Разбившийся в 2003 году самолет, принадлежавший авиакомпании "Украинские Средиземноморские авиалинии" (Ukrainian-Mediterranean Airlines), выполнял чартерный рейс из Кабула (Афганистан) в Сарагосу (Испания) с промежуточными посадками для дозаправки в Бишкеке (Киргизия) и Трабзоне (Турция). Комиссия по расследованию в составе шести человек (трое от Турции, по одному от России, Украины, Испании), которая в течение двух с половиной лет изучала обстоятельства трагедии, установила 14 причин катастрофы, в том числе усталость экипажа (к моменту крушения его члены находились в полете 23 часа без отдыха), недостаток горючего, недостаточность опыта полета в сложных погодных условиях, непредоставление авиакомпанией пилотам достаточных сведений о характеристиках аэропорта в городе Трабзон, непроведение необходимой инспекции самолета перед вылетом из Кабула и другие.

Комиссия по обороне парламента Испании признала Федерико Трильо ответственным за гибель военнослужащих, так как он не организовал необходимую проверку самолета. Кроме того, он был признан виновным в неправильных действиях при опознании тел погибших, а также в некорректном отношении к их родственникам. Суд вынес обвинительные приговоры в отношении трех испанских военных, допустивших ошибки при опознании.

Однако лишь накануне минобороны публично заявило о своей ответственности за гибель самолета, передает РИА Новости.

После публикации доклада Госсовета оппозиция потребовала отправить в отставку и лишить права занимать государственные должности Трильо. Позже МИД объявил, что Трильо вскоре оставит пост, однако там подчеркнули, что речь идет о ротации, а не каких-то мерах, связанных с его виной в катастрофе.