Байден напоследок слетает на Украину

Вице-президент США Джо Байден перед своей отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию, сообщил Белый дом.

Визит продлится с 15 по 18 января, Байден покидает свой пост 20 января.

На Украине Байден встретится с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом и "подчеркнет свое личное участие в поддержке украинской независимости, демократического развития, благосостояния и безопасности", а также отметит 25-летие дипломатических отношений, передает РИА Новости.