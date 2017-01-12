Голодец открестилась от прогрессивной шкалы НДФЛ

Правительство России не планирует введение прогрессивной шкалы НДФЛ, заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

«Планов по введению прогрессивной шкалы в правительстве нет», — сказала Голодец.

Она подчеркнула, что экспертные расчеты правительства касаются наименее защищенных слоев населения и имеют целью увеличение их доходов.

«Экспертные расчеты, связанные с подготовкой следующей 8-летней программы, о которой говорил в послании президент, ведутся. Эти экспертные расчеты касаются наименее защищенных слоев населения и имеют целью увеличение их доходов», — добавила вице-премьер.

В ходе выступления на Гайдаровском форуме премьер-министр Дмитрий Медведев опроверг обсуждение правительством перехода на прогрессивную шкалу НДФЛ, о чем ранее заявила Голодец.

«Мы довольно давно говорили о том, чтобы не трогать налоговую систему. В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит», — сказал Медведев. Он отметил, что «все равно нужно обязательно кому-то из коллег в правительстве сказать, что этот вопрос обсуждается».

Ранее Голодец рассказала, что социальный блок правительства готов освободить от уплаты НДФЛ тех, кто получает зарплаты в пределах МРОТ.