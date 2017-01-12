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12.01.2017 22:16

Марин Ле Пен прилетела в США

Лидер партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проведет в Нью-Йорке встречи с рядом официальных лиц США, заявил агентству Sputnik директор ее офиса Николя Лесаж.

Ле Пен ранее прибыла в Нью-Йорк с необъявленным двухдневным визитом и была замечена в небоскребе "Трамп Тауэр", резиденции избранного президента США Дональда Трампа.

По словам Лесажа, визит очень важен для кандидата в связи с ее политикой "связующего звена между Россией и США".

При этом он не уточнил имена тех "официальных лиц", с которыми планирует встретиться Ле Пен.

Ранее лидер французского "Нацфронта" и ее представители отказались комментировать прессе цель поездки и возможность встречи с Трампом, сообщает РИА Новости.


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