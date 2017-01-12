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12.01.2017 22:06

Швейцарцы сделали часы из сыра за миллион франков

Швейцарский производитель часов сегмента люкс H. Moser & Cie выпустил модель наручных часов, сделанных из сыра и коровьей кожи, стоимостью 1 млн франков (€933 тыс.), пишет La Tribune de Geneve.

Корпус часов выполнен из швейцарского сыра сорта Vacherin Mont d'Or, интегрированного в композитный материал, браслет — из коровьей кожи.

По словам главы компании Эдуара Мейлана, эту модель под названием Swiss Mad Watch он решил сделать в знак протеста против вступивших с 1 января в Швейцарии новых технических требований для производителей часов (Swiss Madе Label), согласно которым доля компонентов, сделанных на территории Швейцарии, в часах, продающихся под швейцарскими брендами, увеличивается с 50 до 60%.

«Мы решили ответить насмешкой на это нелепое требование», — заявил Эдуар Мейлан, подчеркнув, что в его компании 95% компонентов часов уже давно производятся на территории Швейцарии, а не импортируются.

Цена часов — 1 081 291 франк — отсылает к договору от 1 августа 1291 года, считающемуся датой основании Швейцарии как государства.

Источник: RNS


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