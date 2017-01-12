Генконсульство РФ открыто в Хургаде

Генеральное консульство России официально начало свою работу в египетском курортном городе Хургада, сообщил его глава Джамшед Болтаев.

Здание нового генконсульства расположено на главной улице известного курорта аль Мамша, на которой находятся многие гостиницы.

Дипломат отметил, что, несмотря на временную приостановку туристического потока из России, в генконсульство уже поступило немало обращений от российских граждан.

"Наши граждане обращаются с различными вопросами уже с первого дня начала работы генконсульства. Колония российских граждан, проживающих в Хургаде, насчитывает порядка 20 тысяч человек. Это и российские гражданки, вышедшие замуж за египтян, и люди, проживающие здесь в сезон. Есть также и те, кто проживает на курорте по медицинским показаниям", — сказал Болтаев РИА Новости. .

Генконсул отметил, что пока представительство работает в тестовом режиме, полноценная работа, включающая в себя выдачу виз и паспортов, начнется в конце февраля.

Штат генконсульства составляют три дипломата и административный персонал.

Распоряжение об открытии генерального консульства России в Хургаде было принято правительством Российской Федерации в ноябре 2015 года.