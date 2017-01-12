Кандидат в министры обороны США обвинил Путина в попытках развалить НАТО

Кандидат на пост главы Минобороны США Джеймс Мэттис обвинил президента России Владимира Путина в попытках развалить НАТО, пишет Financial Times.

«...мы должны осознать, что он (Владимир Путин. — прим.ред.) пытается разрушить Североатлантический союз, и предпринять комплексные меры — экономические, дипломатические, военные в сотрудничестве с нашими союзниками — для защиты в случае необходимости», — сказал Мэттис.

В то же время он поддерживает стремление избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.

«Мы были связаны с Россией даже в самые темные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента поддерживать отношения с Россией сейчас», — приводит слова Мэттиса Reuters.