Помпео: Информация о контактах Трампа с Россией голословна

Утечки информации о контактах представителей избранного президента США Дональда Трампа с Россией не подкреплены фактами, заявил в четверг кандидат на пост директора ЦРУ Майкл Помпео.

В ходе слушаний в сенатском спецкомитете по разведке Помпео назвал эти утечки "голословными заявлениями, которые ничем не подтверждены".

В то же время, он пообещал опираться в своей деятельности только на факты. "Я буду следовать за фактами, к чему бы это ни привело", — сказал он.

Помпео также пообещал доводить до Трампа разведывательную информацию даже в тех случаях, когда она не соответствует позиции будущего главы государства, передает РИА Новости.

"Я давал вам такое обязательство. Я заверил в этом избранного президента. Я намерен так поступать в общении с ним и с сенаторами", — отметил кандидат на пост директора ЦРУ.