«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж

Еще
21:54 12.01.2017
Новость часа
21:01
Директор Ленводхоза уволился после гибели сотрудника
Пришлите свою новость!
21:38
Кандидат в министры обороны США обвинил Путина в попытках развалить НАТО
21:31
Помпео: Информация о контактах Трампа с Россией голословна
21:14
Реконструкцию кинотеатра Максим продлили еще на два года
21:08
Россия смягчает визовый режим для граждан Австрии
21:01
Директор Ленводхоза уволился после гибели сотрудника
20:01
«Фонтанка» за 60 секунд — 12 января
20:00
«ДП»: Немецкая Schwenk продала петербургскую компанию «Индустри Петробетон»
19:51
Снеговик на железной дороге в Германии нанес поезду ущерб в 5 тысяч евро
19:45
СК проверяет информацию о высаженной из автобуса на мороз девочке под Воронежем
19:35
В Финляндии несовершеннолетняя напала с ножом на соцработника
19:30
Член МОК: Россию могут лишить чемпионата мира по футболу — 2018
19:22
Кандидат на пост главы Пентагона: Путин пытается разрушить НАТО
19:17
В Томске полицейские задержали мужчину за кражу одного бульонного кубика
19:10
Венчурные инвестиции в стартапы Кремниевой долины упали в 2016 году на 28%
19:05
Тарья Халонен привезла Медведеву фото подаренной им кошки
19:00
ЦБ не намерен запрещать биткоин
18:50
Навальному объяснили, для чего стоит забор возле дачи «генерала ФСБ» на границе России и Финляндии
18:36
Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке потушили
18:31
Приемное отделение Елизаветинской больницы заработало по-новому
18:25
Финляндия примет перенесенный Кубок мира по биатлону
18:15
Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности
18:13
Петербуржец вернул 215 тысяч своим детям, чтобы не ездить в транспорте
18:07
В Госдуме предлагают пожизненно лишать прав за помехи для машин скорой
18:06
СК проверяет информацию о заблудившихся в лесах под Томском школьниках
18:00
Источник: Минобороны возобновило полеты Ту-154 после катастрофы в Сочи
17:58
«Почта России» назвала точный адрес Ильи Муромца
17:55
ФАС решила не закрывать рынок новостроек
17:51
На Исполкомской из-за прорыва трубы провалился асфальт
17:49
Навальный потребовал взыскать с судьи по делу «Кировлеса» компенсацию в 3,4 млн рублей
17:46
СМИ: Автор «компромата» на Трампа работал с Литвиненко
17:31
В Петербурге пенсионерка отбилась от грабителя после восьми ударов по голове
17:29
Главврача больницы в Уфе уволили из-за ползавшей по лестнице пациентки
17:25
Вика Цыганова сшила для Мелании Трамп душегрейку и отправила ее «Почтой России»
17:18
Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке локализовали
17:13
Опубликован документ о плане передачи Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет
17:09
Комплекс Верховного суда за 28,9 млрд рублей построит УК «Кредо»
17:01
У перегона «Ржевка - пост Ковалёво» нашли тело замёрзшего мужчины
16:53
В Сестрорецке горит здание оружейного завода
16:38
Аэропорт Хельсинки установил рекорд по числу пассажиров
16:35
В Ленинградской области снег и метель
16:31
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
16:23
Всемирный банк заявил об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»
16:16
"Квадрат": В Гамбурге сдали скандальный долгострой - филармонию на крыше склада
16:10
Находящийся под подпиской о невыезде шансонье Новиков уехал в ОАЭ
16:03
Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов
15:55
В Госдуме и Большом театре прокомментировали сравнение «Щелкунчика» с «оккультной постановкой»
15:53
Во Всеволожском отделе приставов проходят обыски по делу 100-летнего ветерана
15:51
Дефицит бюджета в 2016 году составил 3,56% ВВП
15:50
Выходцу из России присудили аналог Нобелевской премии
15:41
Путин назначил нового главу Адыгеи
15:37
Главный синоптик Петербурга: Готовьте сани и "ватрушки"
15:30
«ДП»: Как муниципалы в Петергофе выделяют деньги на бесплатную услугу
15:16
На Верейской Volkswagen протаранил 6 машин, водителя задержали
15:15
Из дела Немцова изъяли подтверждающую алиби возможного убийцы видеозапись
15:13
На Украине запретили телеканал "Дождь"
15:12
На передачу Исаакиевского собора РПЦ отвели 25 месяцев
15:08
Впавшая в кому после ДТП на "Коле" девочка умерла, не приходя в сознание
14:56
Вице-губернатор Мокрецов: Заявки на передачу Спаса на Крови в Смольный не поступало
14:54
Google отказался от дронов для раздачи интернета
14:49
Володин поручил реформировать сайт Госдумы
14:35
Силуанов: Оснований для роста цены на водку нет
14:35
Минтруд: Решения по повышению пенсионного возраста в 2017 году не будет
14:30
Получить от медиков разрешение на владение оружием стало труднее
14:28
В Кремле воспринимают дислокацию бронетехники США в Польше как угрозу
14:26
Протодиакон Андрей Кураев высказался про Исаакий
14:25
Погибший в Чечне боец Росгвардии закрыл собой командира от пули
14:21
Песков: «Пакет Яровой» не угрожает «планетарному инновационному развитию»
14:16
Вице-губернатор Мокрецов: Конфликта в связи с передачей Исаакиевского собора нет
14:01
Проект расширения завода «Полисан» в Петербурге стал стратегическим
13:57
Поезд «Ласточка» Петербург - Новгород перешел в разряд пригородных
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
12.01.2017 21:33
1 Комментариев

«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж

Audi, BMW и Mitsubishi остановили поставки в Россию ряда моделей. В общей сложности потребители не досчитаются более 10 иномарок.
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Причиной стало требование обязательной установки системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» на всех производимых в РФ и ввозимых из-за рубежа машинах, вступившее в силу с 1 января. По словам дилеров, список машин, которые нельзя купить, пока неполный, но узнать наверняка о недоступности конкретной модели можно будет только при заказе.

К примеру, Audi с начала года прекратила ввоз на территорию Российской Федерации автомобилей TT,  R8, A8, i A1, а также кабриолетов A3 и A5.

«Поскольку разработка и дальнейшая сертификация в соответствии с новыми требованиями безопасности влечет за собой большие инвестиции, было принято решение не внедрять на ряд моделей систему экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС», –  пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Три модели, А8, R8 и ТТ, исчезнут не сразу, поскольку в прошлом году импортер доставил в Россию «достаточное количество указанных моделей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 году».

Свою линейку сократила и BMW. С 1 января не будет поставок кабриолетов — 4-Series (включая M4) и 6-Series (включая M6), а также гибрида i8, хэтчбека 5-Series GT и седана M3.

А компания Mitsubishi – от гибридного внедорожника Outlander PHEV.

По словам дилеров, отказ от поставок связан с нецелесообразностью сертификации под требования об «ЭРА-ГЛОНАСС». Дело в том, что для этого необходимо провести серию краш-тестов, воспроизводящих фронтальные и боковые удары.

«Стоимость процедуры складывается из трех-четырех разбитых машин. Соответственно, чем дороже  модель, и чем меньше ее продажи, тем менее выгодно производителю оснащать ее системой», – пояснил «Фонтанке» управляющий директор дилера «Автобиография» Владимир Хвостов.

Приведенный список «выбывших» нельзя считать закрытым, предупреждают продавцы.

«Официально, импортеры нас не уведомляли, какие модели наверняка не будут оснащены «ЭРА-ГЛОНАСС», –  говорит исполнительный директор «Аксель Групп» (дилер VW, Toyota, BMW и др.) Александр Кумпан. То есть в случае немассовых моделей, которые поставляются на заказ, возможны сюрпризы — клиент может выяснить, что желанная машина не прошла сертификацию, только когда обратится к дилеру, а тот сделает запрос импортеру.

В оценке того, как повлияет на рынок исчезновение этих автомобилей, его участники расходятся. К примеру, по словам директора центра «Audi Выборгский» Юрия Терентьева, пять из шести моделей, которые прекратила поставлять Audi, это нишевые продукты, которые занимали менее 5% в объеме продаж.

«Клиенты относятся к их уходу с пониманием», – комментирует он.

А вот хитовая Audi A8 выйдет в новой версии осенью 2017 года с «ЭРА-ГЛОНАСС», но до этого времени продавцы рассчитывают продержаться на старых запасах.

Менее оптимистично настроен глава «Феникс Мотор» и вице-президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов.

«Хотя эти модели занимали небольшую долю в продажах, они были важны. Для имиджа марки плохо, когда  нет разнообразия – даже если кабриолеты много не покупают, они должны быть в шоу-руме, чтобы было не скучно», – подчеркивает он.

Кроме того, по мнению предпринимателя, именно из-за «ЭРА-ГЛОНАСС» Audi приняла решение не выводить на российский рынок новую модель Q2, на которую дилеры возлагали большие надежды.

«При этом смысла, с точки зрения безопасности, в «ЭРА-ГЛОНАСС» на данный момент нет. Сомневаюсь, что диспетчерский центр сможет в режиме реального времени обрабатывать сообщения от всех транспортных средств (при признаках аварии, например, срабатывании подушки безопасности, система передает службам экстренного реагирования координаты, время и номер машины — прим. ред.), передвигающихся на территории РФ», – считает Вячеслав Жигалов.

Единственное следствие, по мнению предпринимателя, это подорожание машин и сокращение модельного ряда, который и без того поредел после обвала рубля.

«Как это соотносится с обещанием государства поддержать автомобильную отрасль, не совсем ясно», – подчеркивает Вячеслав Жигалов.

По словам  Юрия Терентьева, с начала года модельный ряд Audi подорожал на 2,5%, хотя оценить, какова роль «ЭРА-ГЛОНАСС» в этом повышении, сложно, отмечает он.

Исчезнуть с рынка могут не только нишевые модели, но и массовые, во всяком случае на время. Многие импортеры, которые планируют выпустить новые версии популярных автомобилей весной или осенью 2017 года, приняли решение не тратиться на сертификацию нынешних, надеясь продержаться на запасах или же ввозить машины по старому сертификату, говорит Вадим Арустамян, генеральный директор холдинга «Максимум» (дилер Honda, Mitsubishi, Hyundai).

К примеру, Hyundai решили не ставить «ЭРА-ГЛОНАСС» на Hyundai i40.

«На смену данной модели скоро придет обновленная Hyundai Sonata, которая будет оснащена вышеуказанной системой», – пояснили в пресс-службе.

Выход на российский рынок  Hyundai Sonata запланирован на осень 2017 года. До этого времени компания рассчитывает продолжить ввозить  Hyundai i40, поскольку одобрение на поставку было получено до вступления в силу требований техрегламента, а разъяснения от профильных министерств и ведомств оставляют надежду.

Но полной уверенности, что таможня пропустит машины со старыми одобрениями, у участников рынка нет. «Многие популярные модели, на всякий случай, завезли в декабре по максимуму. Но хватит ли их до осени, если случатся перебои с поставками, гарантии нет», – говорит Вадим Арустамян.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
Chernousov
12 января 2017 г. 21:50
И без встроенных иконок пусть не привозят ничего в Россию!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Госдуме предлагают пожизненно лишать прав за помехи для машин скорой
В Петербурге доцента вуза Минюста поймали на оставлении места ДТП
Два грузовика пропали во время ремонта на Московском шоссе
Очевидец: Водитель и пассажир сбежали после ДТП в Стрельне
Россию из-за ГЛОНАССа покинут сразу пять моделей «Ауди»
ОСАГО стало электронным
На Московском шоссе легковая машина влетела под контейнеровоз
Легковушка на КАД «поскользнулась» на грязи, чуть не сбив инспекторов ДПС
На Васильевском острове скинули в реку горящую машину
Хельсинки станет городом беспилотного транспорта
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
На Porsche против кризиса
ГИБДД определяется с «опасным вождением»
Машины дорожают вопреки падению доллара
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кокорина осудили за наркобарона

Канал YouTube/Meduza

Как Трамп обвинил CNN во лжи

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день

Летний дворец Петра I после реставрации стал белым

Nota Bene: Как телефония 118 лет назад способствовала развитию общества

скриншот с сайта instagram.com

Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.