«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж

Audi, BMW и Mitsubishi остановили поставки в Россию ряда моделей. В общей сложности потребители не досчитаются более 10 иномарок.

Причиной стало требование обязательной установки системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» на всех производимых в РФ и ввозимых из-за рубежа машинах, вступившее в силу с 1 января. По словам дилеров, список машин, которые нельзя купить, пока неполный, но узнать наверняка о недоступности конкретной модели можно будет только при заказе.

К примеру, Audi с начала года прекратила ввоз на территорию Российской Федерации автомобилей TT, R8, A8, i A1, а также кабриолетов A3 и A5.

«Поскольку разработка и дальнейшая сертификация в соответствии с новыми требованиями безопасности влечет за собой большие инвестиции, было принято решение не внедрять на ряд моделей систему экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС», – пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Три модели, А8, R8 и ТТ, исчезнут не сразу, поскольку в прошлом году импортер доставил в Россию «достаточное количество указанных моделей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 году».

Свою линейку сократила и BMW. С 1 января не будет поставок кабриолетов — 4-Series (включая M4) и 6-Series (включая M6), а также гибрида i8, хэтчбека 5-Series GT и седана M3.

А компания Mitsubishi – от гибридного внедорожника Outlander PHEV.

По словам дилеров, отказ от поставок связан с нецелесообразностью сертификации под требования об «ЭРА-ГЛОНАСС». Дело в том, что для этого необходимо провести серию краш-тестов, воспроизводящих фронтальные и боковые удары.

«Стоимость процедуры складывается из трех-четырех разбитых машин. Соответственно, чем дороже модель, и чем меньше ее продажи, тем менее выгодно производителю оснащать ее системой», – пояснил «Фонтанке» управляющий директор дилера «Автобиография» Владимир Хвостов.

Приведенный список «выбывших» нельзя считать закрытым, предупреждают продавцы.

«Официально, импортеры нас не уведомляли, какие модели наверняка не будут оснащены «ЭРА-ГЛОНАСС», – говорит исполнительный директор «Аксель Групп» (дилер VW, Toyota, BMW и др.) Александр Кумпан. То есть в случае немассовых моделей, которые поставляются на заказ, возможны сюрпризы — клиент может выяснить, что желанная машина не прошла сертификацию, только когда обратится к дилеру, а тот сделает запрос импортеру.

В оценке того, как повлияет на рынок исчезновение этих автомобилей, его участники расходятся. К примеру, по словам директора центра «Audi Выборгский» Юрия Терентьева, пять из шести моделей, которые прекратила поставлять Audi, это нишевые продукты, которые занимали менее 5% в объеме продаж.

«Клиенты относятся к их уходу с пониманием», – комментирует он.

А вот хитовая Audi A8 выйдет в новой версии осенью 2017 года с «ЭРА-ГЛОНАСС», но до этого времени продавцы рассчитывают продержаться на старых запасах.

Менее оптимистично настроен глава «Феникс Мотор» и вице-президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов.

«Хотя эти модели занимали небольшую долю в продажах, они были важны. Для имиджа марки плохо, когда нет разнообразия – даже если кабриолеты много не покупают, они должны быть в шоу-руме, чтобы было не скучно», – подчеркивает он.

Кроме того, по мнению предпринимателя, именно из-за «ЭРА-ГЛОНАСС» Audi приняла решение не выводить на российский рынок новую модель Q2, на которую дилеры возлагали большие надежды.

«При этом смысла, с точки зрения безопасности, в «ЭРА-ГЛОНАСС» на данный момент нет. Сомневаюсь, что диспетчерский центр сможет в режиме реального времени обрабатывать сообщения от всех транспортных средств (при признаках аварии, например, срабатывании подушки безопасности, система передает службам экстренного реагирования координаты, время и номер машины — прим. ред.), передвигающихся на территории РФ», – считает Вячеслав Жигалов.

Единственное следствие, по мнению предпринимателя, это подорожание машин и сокращение модельного ряда, который и без того поредел после обвала рубля.

«Как это соотносится с обещанием государства поддержать автомобильную отрасль, не совсем ясно», – подчеркивает Вячеслав Жигалов.

По словам Юрия Терентьева, с начала года модельный ряд Audi подорожал на 2,5%, хотя оценить, какова роль «ЭРА-ГЛОНАСС» в этом повышении, сложно, отмечает он.

Исчезнуть с рынка могут не только нишевые модели, но и массовые, во всяком случае на время. Многие импортеры, которые планируют выпустить новые версии популярных автомобилей весной или осенью 2017 года, приняли решение не тратиться на сертификацию нынешних, надеясь продержаться на запасах или же ввозить машины по старому сертификату, говорит Вадим Арустамян, генеральный директор холдинга «Максимум» (дилер Honda, Mitsubishi, Hyundai).

К примеру, Hyundai решили не ставить «ЭРА-ГЛОНАСС» на Hyundai i40.

«На смену данной модели скоро придет обновленная Hyundai Sonata, которая будет оснащена вышеуказанной системой», – пояснили в пресс-службе.

Выход на российский рынок Hyundai Sonata запланирован на осень 2017 года. До этого времени компания рассчитывает продолжить ввозить Hyundai i40, поскольку одобрение на поставку было получено до вступления в силу требований техрегламента, а разъяснения от профильных министерств и ведомств оставляют надежду.

Но полной уверенности, что таможня пропустит машины со старыми одобрениями, у участников рынка нет. «Многие популярные модели, на всякий случай, завезли в декабре по максимуму. Но хватит ли их до осени, если случатся перебои с поставками, гарантии нет», – говорит Вадим Арустамян.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»