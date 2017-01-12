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Туризм
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12.01.2017 21:08

Россия смягчает визовый режим для граждан Австрии

Россия смягчает визовый режим для граждан Австрии — при получении визы c этого года австрийцы автоматически получают полугодовое двукратное разрешение на въезд в РФ. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский на пресс-конференции в преддверии открытия года туризма РФ-Австрия.

"Смысл нашей инициативы состоит в том, чтобы привести австрийских туристов не только в Москву и Петербург, мы хотим показать красоту всей нашей страны. И первое, что мы сделали, это облегчили визовый режим. И любой австрийский турист, который в этом году и в следующие годы поедет в Россию, автоматически получает двукратную визу на полгода", — сказал он.

По словам дипломата, в России рассчитывают, что это станет стимулом для поездок в регионы РФ.

Любинский также отметил, что открывающийся год туризма и для россиян уже приносит результат, сообщает РИА Новости.

"Уже первые результаты совершенно очевидны. В новогодние праздники, в выходные дни я имел возможность попутешествовать по Австрии и должен вам сказать, что в Зальцбурге, Инсбруке и некоторых других курортных точках такого количества русского языка я за последние годы не слышал. То есть, год уже начинает работать", — рассказал он, напомнив, что в последние два года уменьшение турпотока с обеих сторон было весьма существенным.


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