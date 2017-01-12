Директор Ленводхоза уволился после гибели сотрудника

Директор ГУП «Ленводхоз» Дмитрий Пучков уволился по собственному желанию, не проработав и года. Уходу предшествовала гибель сотрудника на работе и проверка Следственного комитета.

Как стало известно «Фонтанке», накануне, 11 января, Пучков объявил подчиненным, что с понедельника, 16-го, у них будет новый руководитель. Уход объяснил предложением другой работы.

Пучков проработал меньше года. Его назначили в конце января 2016-го. Прежнее руководство было отстранено за недобросовестное исполнение профессиональных обязанностей, как заявляли в комитете природопользования.

За два месяца до увольнения Пучкова при очистке Кронверкского канала Кронштадта в ледостав перевернулся экскаватор. Водитель погиб. СК проводил проверку, претензий ни к кому не имеет.

Свое увольнение Дмитрий Пучков «Фонтанке» не подтвердил, но и опровергать не стал.

ГУП «Ленводхоз» – специализированное предприятие по очистке, дноуглублению и благоустройству акватории Санкт-Петербурга и Невской губы, обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений.