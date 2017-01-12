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12.01.2017 20:52
2 Комментариев

Залечь на дно от Путина

Частный детектив собрал компромат на Трампа, а сбежал из Лондона в страхе от Путина. Разведка США еще сомневается, что 35-страничный доклад о секс-утехах и завуалированных взятках - правда.
Залечь на дно от Путина
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Целью № 1 для мировой журналистики стал 52-летний британец Кристофер Стил (Christopher Steele). Он считается автором доклада о будто бы имевшихся тесных связях Дональда Трампа и Москвы. Стил служил в МИ-6, работал под прикрытием в России, пережил разоблачение, но только теперь вынужден скрываться из-за опасений за свою жизнь. Ему платили за сбор запрещенного о президенте США, а боится он Кремля.

Сегодня, 12 января, пресса оккупировала два лондонских дома, в которых еще несколько дней назад работал и жил основатель частной компании расследований Кристофер Стил.

«Он собрал вещи, попросил меня присмотреть за кошкой и исчез в неизвестном направлении», – пояснил сосед детектива.

Наплыв журналистов связан с публикацией World Street Journal (WSJ), назвавшей Стила автором доклада об избранном президенте США. Особо впечатлительному читателю станет понятно, что к победе на выборах Дональда Трампа привела Москва.

Республиканец вступил в президентскую гонку в июне 2015 года. Согласно данным американских СМИ, у миллиардера были недруги даже в собственной партии. Якобы одному из них (по данным BBC, это Джеб Буш – 43-й губернатор Флориды, сын Джорджа Буша) и пришла идея на собственные средства нанять сыскное агентство и собрать компрометирующие сведения о кандидате Трампе.

Впоследствии заказчик (точнее, плательщик) поменялся – им стал кто-то из Демократической партии США, от которой выдвигалась Хиллари Клинтон.

Нанятым детективом как раз был Стил. У него качественная биография. Почти двадцать лет работал в британской разведке. В 1990-х годах в статусе дипломатического сотрудника был откомандирован в Москву, потом – в Париж. Карьеру закончил на родине в середине 2000-х. Его имя упоминается в списке более ста агентов МИ-6, рассекреченных в 1999-м.

В 2009 году Кристофер Стил с сослуживцами открыл агентство Orbis Business Intelligence Ltd. Вторым директором является 58-летний Крис Барроуз. Собственный капитал компании, согласно публичной финотчетности, за два года вырос в четыре раза – с 50 тысяч фунтов в 2014-м до 200 тысяч к концу 2016-го.

«Наша команда опирается на обширный опыт на уровне правительства, дипломатии и международного бизнеса. Индивидуальный подход означает, что директоры принимают непосредственное участие в выполнении и детализации каждого проекта, поддерживаемого командой в доме опытных следователей и профессиональных аналитиков разведки», – указано на сайте Orbis.

Возможно, именно коллективным трудом объясняется название анонимного документа, поначалу смутившее некоторых журналистов: «Разведывательный доклад компании».

Об этом документе слухи в американской прессе ходили с осени. 31 октября 2016 года некоммерческая организация MotherJones опубликовала небольшую выдержку из доклада и беседу с неназванным детективом (это и был Стил). Он сообщил, что заказ ему поступил в июне 2016-го. Изначально планировалось составить обзорную справку, но когда инсайдеры в России (а Стилса MotherJones отрекомендовала как специалиста по России) дали понять о якобы имевшемся взаимном обмене между Трампом и Кремлем информацией, в том числе компроматом, бывший разведчик оповестил ФБР. Уже с августа оно предположительно получало отчеты от Стилса наряду с заказчиком.

СМИ на Трампа спустила аналитика американской разведки о кибератаках России в начале января. В рассекреченной части доклада говорилось, что своим вмешательством Кремль якобы хотел отомстить Обаме и очернить Клинтон, а не только помочь Трампу победить.

Во вторник, 10 января, медиахолдинг CNN сообщил, что главы четырех разведведомств США вместе со своим, официальным, отчетом, предоставили Бараку Обаме и Дональду Трампу двустраничную выжимку из того самого доклада экс-сотрудника МИ-6.

Вслед за CNN интернет-ресурс BuzzFeed опубликовал 35-страничный документ. Он разбит на отчеты, составленные с июня по 13 декабря 2016-го. Последний имеет номер 166. Можно предположить, что в свободный доступ попала примерно пятая часть доклада, причем выборочная.

Трампу якобы предлагались в России сделки с недвижимостью, что перед чемпионатом мира по футболу-2018 сулило немалую выгоду, но каждый раз тот отказывался по непонятным причинам.

Зато Трамп, как следует из доклада, принимал разведданые о Демпартии. В то же время и сам был объектом наблюдения. Например, приведен случай, похожий на выжимку из бульварной прессы. Якобы миллиардер при своем визите в Москву в 2013 году намеренно снял в отеле «Ритц Карлтон» номер, где ранее останавливался Обама с супругой.

«Он осквернил кровать, в которой они спали, наняв несколько проституток, чтобы те исполнили шоу «золотой дождь» у него на глазах», – напечатал Стилс.

А номер-то, говорится в докладе, был напичкан видеотехникой ФСБ.

11 января 2017 года на своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента Трамп фыркнул:

«Кто-нибудь может поверить в эту историю? К тому же я гермофоб, – так называют патологических чистюль, которые панически боятся подхватить заразу от других людей. Когда уезжаю из США, веду себя очень аккуратно и говорю своим сотрудникам: будьте начеку, если не хотите оказаться на ТВ или в Интернете. Повсюду будут стоять камеры настолько маленькие, что не заметите».

В отчете № 94 «Секретные встречи в Москве» (датирован 19 июля 2016 года) говорится о визите советника Трампа по внешней политике. По уверению сыскаря, Пейдж 7 или 8 июля 2016 года провел важные встречи в Москве.

«Соратникам Трампа было предложено до 19 % акций «Роснефти» в обмен на снятие санкций с России», – говорится в докладе.

Картер Пейдж действительно приезжал в Москву. О его визите 8 июля 2016 года сообщала Russia Today со ссылкой на Guardian.

Еще разведчик поделился со своими заказчиками наблюдением, что в России существует масштабная программа киберопераций под патронажем государства. Внешние цели включают в себя зарубежные правительства и крупные корпорации, прежде всего, банки.

В конце июля 2016-го стало известно о серийном взломе компьютеров Демпартии США. Почти сразу в атаках была обвинена Россия, Штаты пригрозили санкциями.

Этому в докладе незримого разведчика посвящен отчет № 97 (датирован 30 июля 2016-го):

«Кремль обеспокоен неконтролируемыми политическими последствиями взлома электронной почты нацкомитета Демпартии».

Трамп прокомментировал:

«Что касается кибервзлома, я действительно считаю, что это сделала Россия. Но нас взламывали и представители других стран».

В документе также указано, что миллиардер снабжал Россию данными о деятельности в США российских олигархов. А у России, в свою очередь, имеется компромат и на Трампа (не только секс-утехи в «Ритце», если следовать канве доклада), но Кремль будто бы дал слово, что не будет его использовать с учетом того, какой «полезной была команда кандидата в президенты последние несколько лет».

Отчет под номером 100 датирован 5 августа, он окунает в мир кулуарных конфликтов. Якобы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был главным сторонником кремлевской кампании, а тогдашний глава администрации Сергей Иванов разгневан шумихой.

«Он считал, что команда Пескова зашла слишком далеко», – говорится в отчете.

До отставки Сергея Иванова оставалась неделя.

Уделено в докладе место и Петербургу. Будто бы Трамп наведывался сюда несколько раз, интересовался инвестпроектами и «зажигал» с девушками.

Трамп на доклад отреагировал в своем стиле:

«Это все выдумка, фальшивка, фейк. Эту информацию вбросили наши оппоненты, больные по сути люди, которые придумали ахинею».

Журналисты спросили Трампа:

– Президент Обама зашел слишком далеко, применяя санкции к России?
– Я не думаю, что он зашел слишком далеко.
– Если что-то из доклада окажется правдой, вы измените свою позицию?
– Им нечего предъявлять и доказывать.

Судя по всему, полная версия работы Стилса может появиться в любой момент. Ею обладают спецслужбы, сенатор Маккейн, многочисленные СМИ.

Кристофер Стил подался в бега. Говорят, он покинул пределы Британии. Но и без него нескучно. Журнал Penthouse объявил вознаграждение 1 млн долларов за порно с Трампом. До инаугурации 45-го президента США осталось восемь дней.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
Snaky
12 января 2017 г. 21:50
Из этого можно сделать вывод — "кремль тренировался на кошках хохлах". :))) Так шта, №парасенканаш! долженбыть. :))
Chernousov
12 января 2017 г. 21:43
Мочу проституток на допинг проверяли?
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