«Фонтанка» за 60 секунд — 12 января

Смольный объяснил, как будет передавать Исаакий Церкви, Навальному рассказали, зачем на самом деле нужен забор вокруг генеральских дач на российско-финской границе, проездной «Подорожник» оказался умнее кондукторов. Когда приходит такая ясность, остается надеяться лишь на снегопад.

На сайте комитета по имущественным отношениям появился текст распоряжения «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А». Это официальный адрес Исаакиевского собора. Его передадут Церкви в безвозмездное пользование не навсегда, а только на 49 лет.

Чиновники также пояснили, почему не было создано конфликтной комиссии экспертов по вопросу передачи собора: «По закону специальная комиссия рассматривает разногласия, если обратились граждане. Заявлений таких не поступало». Народ опять уличили в безмолвии.

Помните, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал про генеральскую дачу в зоне инженерно-технических сооружений на российско-финской границе? Силовики все объяснили. Забор с контрольно-следовой полосой, за которым находится дача, нужен для «воспрепятствования выхода диких животных на автомобильные дороги». Правильно, пусть сидят на своей даче — нечего автомобилистов пугать.



Умные девелоперы придумали рвать большие коммуналки в центре Петербурга на много маленьких студий. Злые чиновники не признают такое жилье законным. Каждая десятая квартира-студия в исторических домах – нелегальная. Интересный поворот в физиологии Петербурга.

Говорят, что в Китае футболистов на тренировках бьют палками. А вы знаете, сколько они там получают? Да вы бы за такие деньги даже и не заметили, что кто-то по вам палкой прошелся и по-китайски обругал.

На самом деле, все, конечно, не так. А как на самом деле — читайте в интервью с человеком, который играл в Китае в тот самый футбол.

Суточные проездные, появившиеся в Петербурге после Нового года, оказались с секретом. Турникеты их видят, а ручные валидаторы — нет. За сим следует полная превратностей дискуссия с кондуктором.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов призвал горожан расчехлять сани и «ватрушки». К нам идет снегопад.

Российская певица-шансонье Вика Цыганова сшила для новой первой леди США Мелании Трамп душегрейку. И отправила «Почтой России». Наверное, подарок на День благодарения. Спеть было бы быстрее, но мы, русские, не ищем легких путей.