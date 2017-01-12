«Фонтанка» за 60 секунд — 12 января
На сайте комитета по имущественным отношениям появился текст распоряжения «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А». Это официальный адрес Исаакиевского собора. Его передадут Церкви в безвозмездное пользование не навсегда, а только на 49 лет.
Чиновники также пояснили, почему не было создано конфликтной комиссии экспертов по вопросу передачи собора: «По закону специальная комиссия рассматривает разногласия, если обратились граждане. Заявлений таких не поступало». Народ опять уличили в безмолвии.
Помните, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал про генеральскую дачу в зоне инженерно-технических сооружений на российско-финской границе? Силовики все объяснили. Забор с контрольно-следовой полосой, за которым находится дача, нужен для «воспрепятствования выхода диких животных на автомобильные дороги». Правильно, пусть сидят на своей даче — нечего автомобилистов пугать.
Умные девелоперы придумали рвать большие коммуналки в центре Петербурга на много маленьких студий. Злые чиновники не признают такое жилье законным. Каждая десятая квартира-студия в исторических домах – нелегальная. Интересный поворот в физиологии Петербурга.
Говорят, что в Китае футболистов на тренировках бьют палками. А вы знаете, сколько они там получают? Да вы бы за такие деньги даже и не заметили, что кто-то по вам палкой прошелся и по-китайски обругал.
На самом деле, все, конечно, не так. А как на самом деле — читайте в интервью с человеком, который играл в Китае в тот самый футбол.
Суточные проездные, появившиеся в Петербурге после Нового года, оказались с секретом. Турникеты их видят, а ручные валидаторы — нет. За сим следует полная превратностей дискуссия с кондуктором.
Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов призвал горожан расчехлять сани и «ватрушки». К нам идет снегопад.
Российская певица-шансонье Вика Цыганова сшила для новой первой леди США Мелании Трамп душегрейку. И отправила «Почтой России». Наверное, подарок на День благодарения. Спеть было бы быстрее, но мы, русские, не ищем легких путей.
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