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12.01.2017 19:51

Снеговик на железной дороге в Германии нанес поезду ущерб в 5 тысяч евро

Розыгрыш со снеговиком на путях, придуманный жителями Германии, нанес ущерб в 5 тысяч евро. Инцидент произошел рядом с городом Везенберг на севере страны. Три человека, личность которых установить пока не удалось, слепили на рельсах снеговика высотой примерно 1,5 метра, сообщает ABC News.

Машинист пассажирского поезда принял его за живого человека и применил экстренное торможение, которое оказывает серьезное воздействие на тормоза. Пострадавших среди пассажиров нет. Ущерб поезду был оценен в 5 тыс. евро. Полиция в настоящее время ищет создателей снеговика. С них будет взыскан ущерб за повреждения, нанесенные составу. Кроме того, им грозит ответственность за вмешательство в движение транспорта.

Это не единственный необычный инцидент, произошедший за последние сутки с поездами в Германии, отмечает BBC. В ночь на четверг на западе страны сошел с рельсов голландский товарный поезд, врезавшийся в брошенный на путях сейф. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

Полиция полагает, что сейф бросили на рельсы воры, выкорчевавшие его из торгового автомата, но так и не сумевшие открыть. Найти подозреваемых пока не удалось.

Источник: Интерфакс


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