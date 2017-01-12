СК проверяет информацию о высаженной из автобуса на мороз девочке под Воронежем
Следственный комитет проводит проверку сообщений СМИ об инциденте с девочкой, которую водитель автобуса высадил на мороз в соседнем от ее дома населенном пункте в Воронежской области, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что водитель автобуса «Воронеж-Кантемировка» не сделал остановку в Богучаре, где проживает 14-летняя девочка, а привез ее на станцию в Кантемировку и потребовал покинуть автобус.
Отмечается, что девочка в течение часа ждала на морозе приезда своих родителей.
Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего.
Источник: Газета.ру