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12.01.2017 19:30

Член МОК: Россию могут лишить чемпионата мира по футболу — 2018

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что Россия может лишиться права на проведение чемпионата мира по футболу — 2018.

«Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 в России, — это консенсус, достигнутый внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия в этом чемпионате из-за антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», — передает слова Паунда «Р-Спорт».

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник: Газета.ру


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