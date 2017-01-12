Кандидат на пост главы Пентагона: Путин пытается разрушить НАТО

Кандидат на пост главы оборонного ведомства США Джеймс Мэттис в ходе слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам заявил о необходимости принятия мер для противодействия разрушению НАТО президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас самое важное — признать реальность того, с чем мы имеем дело в лице Владимира Путина, признать реальность, что он пытается разрушить Североатлантический альянс и что важно предпринять интегрированные шаги — дипломатические, экономические, военные, работать с нашими союзниками, чтобы защищать нас там, где необходимо», — сказал он.

Мэттис также отметил, что со времен конференции в Ялте у США остался «относительно короткий» список успехов в вопросе позитивных контактов с Россией.