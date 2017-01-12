В Томске полицейские задержали мужчину за кражу одного бульонного кубика

Сотрудники полиции Томска задержали мужчину, укравшего один бульонный кубик в магазине, сообщил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах региона.

"В четверг вечером в магазине "Абрикос" на улице Киевской мужчина, купив бутылку водки, украл бульонный кубик. Его задержали на месте преступления сотрудники магазина", – сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие примерно через час сотрудники полиции задержали мужчину и повезли его в отдел для составления административного протокола.